الجمعة 08-09-2023
الوكيل الاخباري

عطاء حكومي لإنشاء مبنى العيادات الخارجية وبنك الدم والمستودعات لمستشفى معان

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

بايدن يشارك في قمة مجموعة العشرين في الهند

انخفاض أسعار النفط عالميا

الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

وفيات الجمعة 8/ 9/ 2023

طريقة لمعرفة تأثير زيادة الملح في الجسم

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة يوميًا؟

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

ضابط مخابرات أمريكي يسخر من تصريحات بلينكن عن "نجاحات" هجوم قوات كييف المضاد

 
الجمعة، 08-09-2023 11:53 ص

اليابان تسجل فائضا قياسيا في ميزان المعاملات الجارية في تموز

1694158350216


الوكيل الاخباري- قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الجمعة، إن البلاد سجلت فائضا قياسيا في حساب المعاملات الجارية في تموز، مما يهدئ المخاوف بشأن ميزان مدفوعات البلاد.

اضافة اعلان


وبلغ فائض حساب المعاملات الجارية 2.77 تريليون ين في تموز متجاوزا توقعات الخبراء بفائض عند 2.3 تريليون ين، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يشهد تسجيل فائض.


وعلى مدار العام الماضي، عكست بيانات ميزان المعاملات الجارية الصعوبات التي تسبب فيها ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين لثالث أكبر اقتصاد في العالم والذي يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود والمواد الخام. وتراجعت مكانة اليابان كقوة تصديرية في السنوات الماضية لأسباب من بينها قيام الشركات بنقل إنتاجها إلى الخارج.

إقرأ ايضا
92023594330735976897

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

64facd05423604016f3714b6

انخفاض أسعار النفط عالميا

20220711_1657528866-100-large

ارتفاع الدولار يدفع الين الياباني لأدنى مستوى

2

أوكرانيا: نشحن الحبوب عبر موانئ كرواتيا

64f971b04c59b77a7c6a75c1

صفقة غاز بين الإمارات والصين

LYNXMPEE0G158_L

بيانات إعانات البطالة الأمريكية تصدر مخالفة للتوقعات والذهب يهبط عالمياً