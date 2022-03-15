اليابان تواصل تشديد العقوبات.. تجمد أصول 17 روسيا وتقيد رؤوس أموالهم

الوكيل الإخباري -أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، عن تجمد أصول 17 روسيا وفرضت ضوابط على أنشطة رؤوس أموالهم، وذلك بعد أسبوع من فرض عقوبات إضافية على 20 رجل أعمال روسيا، و12 فردا من بيلاروسيا، و10 شركات وكيانات أخرى. كما أعلنت اليابان الثلاثاء الماضي حظر تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا.



وأفادت وزارة المالية اليابانية بأن نوابا في البرلمان الروسي من بين المستهدفين بعقوبات تجميد الأصول، وأوضحت أن العقوبات تطال مجموعة رينوفا وأعضاء من عائلة يوري كوفالتشوك.



وفي مطلع الشهر الجاري، جمدت اليابان أصول البنك المركزي الروسي في إطار عقوبات جديدة على موسكو.

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