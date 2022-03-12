أميركا تفرض عقوبات جديدة على ملياردير روسي وشخصيات مقربة من بوتين

الوكيل الإخباري - فرضت الولايات المتحدة، ، عقوبات على الملياردير الروسي فيكتور فيكسيلبرغ و3 من أفراد أسرة المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعضاء بالبرلمان وذلك في أحدث عقوبات على الغزو الروسي لأوكرانيا.



وتواجه روسيا سلسلة من الإجراءات منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط والذي يعد أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.



وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن من بين من شملتهم العقوبات، 10 أشخاص من مجلس إدارة بنك "في.تي.بي" ثاني أكبر بنك في روسيا و12 عضوا بمجلس الدوما (النواب).

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