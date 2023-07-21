صعود اليورو والدولار وارتفاع الين

الوكيل الاخباري - ارتفع الدولار اليوم الجمعة، فيما أشارت البيانات إلى متانة سوق العمل الأميركية مما قد يدفع الفدرالي الأميركي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بينما تعزز الين بعد تسارع وتيرة التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان مجددًا في حزيران.

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وارتفع الين 0.08 بالمئة إلى 139.97 للدولار بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان 3.3 بالمئة في حزيران عنه قبل عام، متماشيًا مع متوسط توقعات السوق، لكنه ظل أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



وتراجع الين نحو واحد بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع وهو في طريقه لوقف مكاسب استمرت أسبوعين.



ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.03 بالمئة إلى 100.78. والمؤشر في طريقه لتحقيق مكاسب بنسبة 1% خلال الأسبوع.



وصعد اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.1132 دولار، بعد أن انخفض 0.6 بالمئة أمس الخميس.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.28 بالمئة إلى 0.676 دولار، كما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.34 بالمئة إلى 0.621 دولار.



بترا

