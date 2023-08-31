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الخميس، 31-08-2023 07:49 ص

اليورو يواصل الارتفاع مع تزايد فرص رفع الفائدة في أوروبا

ييي


الوكيل الاخباري - استقر اليورو عند أعلى مستوى في 15 عاما أمام الين، الخميس، بفضل مؤشرات على استمرار التضخم في أوروبا، في حين تعرض الدولار لضغوط قبيل بيانات الاستهلاك والتضخم والوظائف التي قد تقدم أدلة جديدة على تباطؤ النمو الاقتصادي.


وأظهرت بيانات، الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في ألمانيا وإسبانيا بالكاد تباطأ في أغسطس، على عكس التوقعات.


ورأى المتعاملون أن ذلك يزيد فرص رفع أسعار الفائدة في أوروبا الشهر المقبل، وأقبلوا على شراء اليورو الذي ارتفع 0.4 بالمئة إلى 1.0923 دولار.

استقر اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة وهو الآن مرتفع لثلاث جلسات متتالية أمام الدولار وخمس جلسات متتالية أمام الين، إذ وصل إلى أعلى مستوى منذ 15 عاما عند 159.76 ين.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني مع اليورو، واحتفظ بمكاسبه الأخيرة مسجلا 1.2713 دولار.

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سكاي نيوز


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