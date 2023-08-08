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الثلاثاء، 08-08-2023 04:32 م

الذهب عالمياً يسجل أدنى مستوى في 4 أسابيع

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الوكيل الإخباري - سجل الذهب عالمياً مع نهاية تداولات اليوم الثلاثاء أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار والبيانات الصينية المتعلقة بحجم التجارة والتي جاءت أقل من المتوقع.

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كما ساهم الحذر الذي يسبق صدور بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع في ضعف إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وفي حالة الإعلان عن ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في البيانات المقرر صدورها الخميس المقبل، فمن الممكن أن يزيد ذلك احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في شهر ايلول القادم.

 

ومن شأن رفع أسعار الفائدة زيادة عائدات السندات مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

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