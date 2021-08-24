انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري- هبطت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لكنها تحوم فوق المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ يؤدي تزايد التهديد الناجم عن زيادة الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا في تغذية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يرجئ تخفيف موقفه التيسيري.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1803.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز نحو 1.4% أمس الاثنين.



واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1806.30 دولار، كما استقر مؤشر الدولار بعد أن نزل نحو 0.6% أمس الاثنين.

اضافة اعلان

المصدر: إرم