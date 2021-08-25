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الأربعاء، 25-08-2021 11:45 ص

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

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الوكيل الاخباري- هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار وتحسن الشهية للمخاطرة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون كلمة يلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، هذا الأسبوع، لاستقاء مؤشرات بشأن خطط تقليص المركزي الأمريكي للتحفيز.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1793.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1795.90 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.1% ليؤثر سلبا على جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بينما تمسكت الأسهم الآسيوية بمكاسب حققتها في الآونة الأخيرة.

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المصدر: إرم

 

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