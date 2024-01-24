انخفاض أسعار الذهب عالمياً

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تراجعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الأربعاء، مع تعافي التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع العملة الأمريكية.وأضعفت البيانات الآمال في تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من التقارير الاقتصادية لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2024.46 دولارا للأوقية، ولم تتغير العقود الآجلة للذهب عند 2025.50 دولارا.ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً.