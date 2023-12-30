انخفاض أسعار القمح عالمياً 21%

الوكيل الإخباري - انخفض سعر القمح عالمياً 21% في 2023، مقارنة مع 2022، في حين خسر فول الصويا 15 % من إجمالي السعر السنوي.

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ووفقاً للمؤشرات الاقتصادية، ستنهي الحبوب والزيوت النباتية سلسلة مكاسب استمرت عدة أعوام بسبب الأحداث في العالم أهمها حرب روسيا مع أوكرانيا.



وأسهمت محاصيل الذرة هذا العام في البرازيل والولايات المتحدة برفع الاسعار، إضافة إلى تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق في إنتاج فول الصويا البرازيلي.



ومع تحسن معدل هطول الأمطار في الأرجنتين مع أواخر العام الجاري أتاح للمزارعين إحراز تقدم جيد في زرع محاصيل الذرة وفول الصويا للموسم القادم.



وعمت حالة من الهدوء على أسواق الحبوب بفضل صادرات القمح الكبيرة من روسيا .