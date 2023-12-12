المجلس التنفيذي لصندوق النقد يوافق على منح أوكرانيا 900 مليون دولار

الوكيل الإخباري - أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، الموافقة على منح أوكرانيا 900 مليون دولار، وذلك كجزء من 15.6 مليار دولار تمت الموافقة عليها لكييف في آذار الماضي.

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وأكمل المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لأوكرانيا، مما يسمح للسلطات بسحب ما يعادل حوالي 900 مليون دولار أميركي سيتم توجيهها لدعم الميزانية، وفق بيان نشره الصندوق عبر موقعه الإلكتروني.



وأفاد الصندوق بأن "السلطات الأوكرانية حققت تقدماً قوياً تجاه التزاماتها بموجب برنامج الصندوق الممدد في ظل ظروف صعبة، حيث استوفت جميع معايير الأداء الكمي المعمول بها حتى نهاية حزيران والأهداف الإرشادية حتى نهاية أيلول وأغلب المعايير الهيكلية حتى نهاية تشرين الأول".



وأوضح بيان الصندوق أن الاقتصاد الأوكراني يواصل إظهار مرونة ملحوظة، على الرغم من أن التوقعات لا تزال خاضعة لحالة عدم يقين عالية بشكل استثنائي تتعلق بالحرب.



تمت الموافقة على ترتيبات الصندوق الممدد أوكرانيا لمدة 48 شهرًا، مع إمكانية الوصول إلى 15.6 مليار دولار أميركي، في 31 آذار 2023، ويشكل جزءًا من حزمة دعم بقيمة 122 مليار دولار أميركي لكييف.



يهدف البرنامج الأوكراني الذي يدعمه صندوق النقد الدولي إلى "ترسيخ السياسات التي تدعم الاستقرار المالي واستقرار الأسعار في وقت ترتفع فيه حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب بشكل استثنائي، ودعم التعافي الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز الحوكمة وتقوية المؤسسات لتعزيز النمو طويل الأجل".

CNBC