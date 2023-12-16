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السبت، 16-12-2023 02:14 م

فاينانشال تايمز: مجموعة السبع تكثف محادثاتها لمصادرة الأصول الروسية المجمدة

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الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن مجموعة دول السبع الكبار G7 كثفت محادثاتها خلال الأسابيع الأخيرة حول إمكانية مصادرة جزء من الأصول الروسية المجمدة وتحويلها إلى أوكرانيا.

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 ووفقا للصحيفة، فإن دول G7 تبحث هذا القرار بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى اللحظة قرارا بشأن تخصيص حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو تقسم على 4 سنوات، كما لا يزال الكونغرس الأمريكي غير مستعد للمصادقة على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 61 مليار دولار لكييف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن يكون نقل جزء من الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا هو الحل البديل للتمويل في ظل هذه الظروف.

وشددت على أن المسؤولين الأمريكيين اتخذوا موقفا قويا بشكل غير متوقع حول هذه القضية، معلنين أن هناك طريقة لمصادرة الأصول "بما يتوافق مع القانون الدولي"، لافتين إلى ضرورة حل المشكلة في المستقبل القريب.

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