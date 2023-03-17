الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض متأثرةً بأزمة البنوك لكنها تحقق مكاسب ‏أسبوعية

الوكيل الإخباري - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية في ختام تداولات اليوم الجمعة في ظل ‏المخاوف بشأن أزمة البنوك لا سيما بنك ‏First Republic‏ وغيره الأمر الذي ‏ضغط على القطاع المصرفي الأميركي.‏



وهبط سهم ‏First Republic‏ بنسبة 33% تقريبًا لينهي الأسبوع بخسائر تقترب من ‏‏%72، وذلك بعد ارتفاعه أمس الخميس بدعم إعلان مجموعة من البنوك الكبرى ‏أنها ستدعم البنك بنحو 30 مليار دولار لتعزيز الثقة في النظام المصرفي ‏الأميركي.‏



كما هبط سهم كريدي سويس بنحو 7% برغم إعلان البنك تلقي تمويل يصل إلى ‏‏50 مليار فرنك (نحو 54 مليار دولار) من البنك الوطني السويسري، لتصل ‏خسائر سهم البنك هذا الأسبوع إلى 24%.‏



وقد تابع المستثمرون أسهم البنوك عن كثب في الأيام الأخيرة وسط مخاوف من أن ‏يواجه الآخرون نفس المصير مثل بنك سيليكون فالي وبنك سيغنيتشر اللذين أغلقا ‏خلال الأسبوع الماضي.‏



وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.2% أو 384 نقطة إلى ‏‏31861 نقطة، وتراجع مؤشر ‏S&P 500‎‏ بنسبة 1.1% أو 43 نقطة إلى 3916 ‏نقطة، في حين انخفض ناسداك بنسبة 0.7% أو 86 نقطة إلى 11630 نقطة.‏



على الرغم من الجلسة المنخفضة، حقق مؤشر ‏S&P 500‎‏ مكاسب بنسبة 1.43% ‏هذا الأسبوع، كما حقق ناسداك مكاسب أسبوعية بنسبة 4.4%، وهي الأعلى منذ ‏‏13 يناير كانون الثاني.‏



أما مؤشر داو جونز، فقد سجل خسائر هذا الأسبوع بنسبة 0.15% متأثراً بخسائر ‏اليوم الجمعة.‏

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CNBC