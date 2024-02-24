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السبت، 24-02-2024 07:54 ص

انخفاض أسعار النفط عالمياً 3% وبرنت يُسجل 81.6 دولاراً للبرميل

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الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط 3% تقريبا عند التسوية، وسجلت خسائر أسبوعية بعدما أشار أحد صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل شهرين آخرين على الأقل.اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.05 دولار أو 2.5 % إلى 81.62 دولار للبرميل عند التسوية، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.12 دولار أو 2.7 % إلى 76.49 دولار.

وهبط برنت خلال الأسبوع 2% بينما هبط الخام الأمريكي أكثر من 3%، لكن مؤشرات الطلب الجيد على الوقود والمخاوف المتعلقة بالإمدادات قد تؤدي إلى انتعاش الأسعار في الأيام المقبلة.

 




 

 


 

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