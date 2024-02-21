النفط عالمياً يرتفع وسط هجمات البحر الأحمر وضعف توقعات خفض الفائدة

الوكيل الاخباري -

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ارتفعت أسعار النفط عالمياً، واستعادت بعض مكاسبها في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، مع موازنة المستثمرين بين مخاوف تخفيض المنتجين الرئيسيين للإنتاج والهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر وبين التوقعات الضعيفة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، بما يعادل 0.15% إلى 82.46 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات، أو 0.12% إلى 77.13 دولار.وتراجعت عقود برنت 1.5% وغرب تكساس الوسيط 1.4|% يوم أمس الثلاثاء.