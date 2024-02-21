الأربعاء 21-02-2024
الوكيل الاخباري
 

شهيد واعتقالات وتدمير كبير في البنية التحتية بجنين

قفزة على أسعار الذهب بالأردن اليوم الاربعاء

المركزي يطرح الإصدار رقم 8 من سندات الخزينة بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم ووظيفة إداري في التربية - اسماء

ضبط باص صغير يحمل 29 راكباً وحمولته المقررة 5 ركاب على طريق الموقر - الأزرق

السير: التعامل مع تعطلات وحوادث على طرق رئيسية صباح اليوم دون إصابات

تعديل على أوقات عمل جسر الملك حسين اعتباراً من تاريخ 3/3/2024

أونروا: إسرائيل منعت أكثر من نصف المساعدات المقررة لشمالي غزة

حزب الله يعلن استهداف 6 مواقع لجيش الاحتلال جنوبي لبنان

الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بمعارك غزة

الأربعاء، 21-02-2024 07:09 ص

النفط عالمياً يرتفع وسط هجمات البحر الأحمر وضعف توقعات خفض الفائدة

LYNXNPEK1K01S_L
الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط عالمياً، واستعادت بعض مكاسبها في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، مع موازنة المستثمرين بين مخاوف تخفيض المنتجين الرئيسيين للإنتاج والهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر وبين التوقعات الضعيفة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية.اضافة اعلان


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، بما يعادل 0.15% إلى 82.46 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات، أو 0.12% إلى 77.13 دولار.

وتراجعت عقود برنت 1.5% وغرب تكساس الوسيط 1.4|% يوم أمس الثلاثاء.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
122023149321318126706

قفزة على أسعار الذهب بالأردن اليوم الاربعاء

01

روسيا تكمل مبادرتها بإرسال الحبوب مجاناً إلى 6 دول إفريقية

LYNXNPEB6Q0SB_L

ارتفاع العقود الآجلة للذهب عالمياً

220241472323264541399

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

74774

الأسهم الأوروبية تهبط قبيل بيانات للأجور بمنطقة اليورو

014411

الدولار يحتفظ بمكاسبه.. واليوان يهبط

أخبار متعلقة
LYNXMPEK0S00L_L

النفط يرتفع عالمياً على خلفية المخاوف الجيوسياسية

2117823

النفط يتحول للهبوط متأثرا بمخاوف بشأن الاقتصاد الصيني

LYNXMPEK0S00L_L

مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط عالمياً

file

أسعار النفط تتجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية

1682583502383

هبوط أسعار النفط عالمياً

LYNXMPEK0L042_L

انخفاض أسعار النفط عالمياً