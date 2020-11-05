الخميس 05-11-2020
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الخميس، 05-11-2020 11:03 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، مع اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من تحقيق الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية المثيرة.

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وبحلول الساعة 07:56 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.53 بالمئة إلى 38.55 دولار للبرميل.


في حين نزلت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.55 بالمئة إلى 40.59 دولار للبرميل.


وقفزت عقود الخامين بنحو أربعة بالمئة أمس الأربعاء.


توقع بايدن تفوقه على منافسه الرئيس دونالد ترامب بعدما فاز بولايتين حاسمتين، فيما تحدث الجمهوريون عن مزاعم تزوير ورفعوا دعاوى قضائية وطالبوا بإعادة إحصاء الأصوات في سباق لم تحسم نتيجته بعد.


ويشير الإحصاء الراهن للأصوات إلى أن الجمهوريين بصدد الاحتفاظ بسيطرتهم على مجلس الشيوخ فيما سيحصل الديمقراطيون على أغلبية طفيفة في مجلس النواب. ومن المرجح أن يعرقل انقسام الكونغرس بين الحزبين بايدن عن سن تشريعات تتعلق بأولويات مهمة مثل مكافحة تغير المناخ أو تخفيف العقوبات على إيران المنتجة للنفط.



 




 

 


 

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