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الأربعاء، 20-03-2024 11:04 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار الذي ساهم في كبح شهية المستثمرين خاصة بعد ارتفاع الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر خلال الجلستين الماضيتين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار 19 سنتا أو 0.2% إلى 87.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:04 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل/نيسان، والتي تنتهي عند تسوية يوم الأربعاء، 35 سنتا، أو 0.4%، إلى 83.12 دولار للبرميل.

وصعد الدولار للجلسة الخامسة على التوالي بعد صدور بيانات أشارت إلى مرونة الاقتصاد الأميركي مما أثر على معنويات المشترين الآسيويين. وتجعل قوة الدولار النفط أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مما يضعف الطلب.

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