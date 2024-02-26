انخفاض النفط عالمياً وبرنت يسجل 81.2 دولارا للبرميل

الوكيل الإخباري -

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تراجعت أسعار النفط عالمياً، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، لتواصل الخسائر من الجلسة السابقة، بعد أن أنهى النفط الأسبوع الماضي منخفضاً بنسبة تتراوح من 2 إلى 3%، وسط مخاوف في السوق من أن التضخم الأعلى من المتوقع قد يؤخر خفض أسعار الفائدة الأمريكية.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا إلى 81.28 دولار، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا إلى 76.16 دولار.وقال محللون: "انخفضت أسعار النفط الخام بسبب عدم وجود محفزات جديدة، ووقع النفط بين عوامل صعودية مثل انخفاض إنتاج أوبك وبين ارتفاع المخاطر الجيوسياسية والمخاوف السلبية بشأن ضعف الطلب في الصين"