الإثنين 24-07-2023
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انخفاض أسعار النفط قبل رفع الفائدة في أوروبا وأميركا

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الإثنين، 24-07-2023 07:40 ص

انخفاض أسعار النفط قبل رفع الفائدة في أوروبا وأميركا

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الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الاثنين، بشكل طفيف، مع ترقب المستثمرين لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة من البنكين المركزيين الأميركي والأوروبي، في حين أبقت قلة المعروض وآمال بخصوص تحفيزات صينية خام برنت عند 80 دولارا للبرميل.

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ويأخذ المستثمرون في الاعتبار برفع الفائدة ربع نقطة مئوية في البنك المركزي الأميركي والمركزي الأوروبي هذا الأسبوع، لذلك سيكون التركيز منصبا على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بخصوص رفع الفائدة مستقبلا.


كما تترقب أطراف السوق أيضا أن تطبق الصين إجراءات تحفيز لدعم اقتصادها المتعثر، الأمر الذي سينعش على الأرجح الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

سكاي نيوز




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