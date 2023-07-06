أوبك متفائلة إزاء آفاق الطلب على النفط في 2024 رغم التباطؤ

الوكيل الاخباري - قالت مصادر قريبة من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إن من المرجح أن تُبقي المنظمة على تفاؤلها إزاء نمو الطلب على النفط للعام المقبل في توقعاتها التي تنشرها هذا الشهر، إذ ترى أنه سيتباطأ مقارنة بالعام الحالي لكنه يظل أعلى من المتوسط.

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ومن المرجح أن تكون توقعات أوبك لنمو الطلب على الخام في 2024 أقل من تلك الخاصة بالعام الحالي والبالغة 2.35 مليون برميل يوميا، أو 2.4 بالمئة من مجمل الإنتاج، وهو معدل مرتفع في ظل خروج العالم من جائحة فيروس كورونا.



وسيفوق هذا الرقم توقعات وكالة الطاقة الدولية، التي ترى تباطؤا كبيرا في نمو الطلب العام المقبل إلى 860 ألف برميل يوميا.