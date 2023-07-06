انخفاض أسعار النفط اليوم الخميس

الوكيل الاخباري - تحركت أسعار النفط قليلا في التعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس، إذ قوبلت توقعات شح الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج بالسعودية وروسيا وانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية بمخاوف من تباطؤ تعافي الطلب في الصين.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.34 بالمئة إلى 76.69 دولار للبرميل بعدما ارتفعت 0.5 بالمئة عند التسوية في اليوم السابق.



كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.13 بالمئة إلى 71.70 دولار للبرميل، بعد أن أغلق الأربعاء مرتفعا 2.9 بالمئة في تعاملات ما بعد عطلة أميركية ليلحق بمكاسب حققها برنت في وقت سابق من الأسبوع.



وقال تاتسوفومي أوكوشي كبير الاقتصاديين في نومورا للأوراق المالية، لوكالة رويترز: "إعلان خفض الإمداد السعودي وتوقعات تخفيض إضافي محتمل تدعم أسعار النفط"، مضيفا أن هبوط مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع دعم المعنويات أيضا.



وأضاف "مع ذلك، يبدو أن الاتجاه الصعودي محدود بسبب عدم اليقين بشأن وتيرة النمو الاقتصادي وتعافي الطلب على الوقود في الصين".

سكاي نيوز