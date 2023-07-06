النفط يرتفع وسط ترقب لبيانات عن الطلب الأميركي

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط الخام الأميركي بنحو 3% خلال تعاملات الأربعاء، لتقلص الفجوة السعرية مع مزيج برنت في رد فعل على تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها السعودية وروسيا يوم الإثنين الماضي، في الوقت الذي ينتظر فيه المشاركون بالسوق بيانات الطلب الأميركي للأسبوع الذي تخلله عيد الاستقلال.

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وما زال المستثمرين قلقين بشأن الطلب على النفط بعد أن أظهرت مسوح أعمال تباطؤ في نشاط المصانع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا.



وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع دولارين، أي ما يعادل 2.9 % ليبلغ 71.79 دولار للبرميل عند التسوية.



وزادت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5 % لتغلق عند 76.65 دولار للبرميل. ( سكاي نيوز )

