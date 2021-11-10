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الأربعاء، 10-11-2021 10:28 ص

انخفاض التضخم في مصر

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الوكيل الإخباري-أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن التضخم في مصر تراجع الشهر الماضي مقارنة بالشهر الذي قبله. وذلك بعد ارتفاعه في شهر سبتمبر الماضي.

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وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 6.3% في أكتوبر 2021 من 6.6% في سبتمبر 2021.


وكانت البيانات قد أظهرت أن معدل التضخم في المدن المصرية صعد إلى 6.6% في شهر سبتمبر الماضي مقابل 5.7% في أغسطس من هذا العام.

 

روسيا اليوم

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