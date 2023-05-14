انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بالربع الأول للعام الحالي

الوكيل الإخباري - انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.93 % ليصل إلى النقطة 88.52 مقابل 90.26 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي.



وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، إلى أن هذا التراجع نتج عن انخفاض الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.43 % والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01 % والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 2.70 % التي تشكل أهميتها النسبية 5.76 % في حين ارتفع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.80 % حيث تشكل أهميتها النسبية 8.22 %.

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كما انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آذار من العام الحالي، ليصل الى النقطة 88.69 مقابل 96.50 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً نسبته 8.10 %.



ووفقا للتقرير، يعزى ذلك إلى انخفاض الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.86 % التي تشكل أهميتها النسبية 86.01 % والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 11.57 % التي تشكل أهميتها النسبية 5.76 % في حين ارتفع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.0 % التي تشكل أهميتها النسبية 8.22 % .