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الأحد، 28-05-2023 05:22 م

انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة في الربع الأول 0.4 %

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الوكيل الاخباري - انخفضت الفاتورة النفطية للمملكة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.4 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، انخفضت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 758 مليون دينار، مقارنة بـ 761 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدر الوقود والزيوت المعدنية قائمة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية في الربع الأول من هذا العام، ليصل إلى نحو 250 مليون دينار، وتلاها أرواح النفط "بنزين" حوالي 172 مليونا، ومن ثم النفط الخام "بترول" بنحو 162 مليونا، وديزل "سولار" نحو 164 مليونا، إضافة إلى زيوت التشحيم بنحو 10 ملايين دينار.

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