انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة في كانون الثاني

الوكيل الإخباري - انخفضت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في شهر كانون الثاني من العام الحالي، وصولا إلى 256 مليون دينار، مقارنة مع 303 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

اضافة اعلان



وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تراجع الفاتورة النفطية للمملكة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، بنسبة 15.5%.



وبلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية في شهر كانون الثاني للعام الحالي، نحو 47 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



وأسهم تراجع الفاتورة النفطية في انخفاض قيمة مستوردات المملكة في شهر كانون الثاني لهذا العام بنسبة 19.7% ما انعكس إيجابا على انخفاض العجز في الميزان التجاري للأردن بنسبة 33.7%.



وفيما يتعلق بأبرز المشتقات التي تم استيرادها، فقد تصدرت الوقود والزيوت المعدنية قائمة مستوردات من المشتقات النفطية في شهر كانون الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 83 مليون دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بمقدار 81 مليون دينار، في حين بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط "بنزين" نحو 39 مليون دينار، وديزل "سولار" بنحو 48 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 2 مليون، و الكاز بنحو 3 ملايين دينار.