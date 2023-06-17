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السبت، 17-06-2023 02:28 م

انخفاض الودائع وتراجع نشاط الإقراض في أمريكا الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - انخفضت الودائع وتراجع نشاط الإقراض في البنوك التجارية الأمريكية لأول مرة الشهر الماضي، حسبما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهي بمثابة تذكير بأن التعافي من الاضطرابات المصرفية، التي حدثت في الربيع، لا يزال الطريق أمامه طويلًا.

وانخفضت الودائع في البنوك الأمريكية الكبرى بمقدار 79.2 مليار دولار إلى 17.203 تريليون دولار مقارنةً بالأسبوع السابق، على أساس فصلي معدل، مسجلا أكبر انخفاض .

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وانخفض الإقراض المصرفي التجاري بمقدار 49.3 مليار دولار إلى 12.090 تريليون دولار على أساس فصلي.

وارتفع الإقراض السكني بمقدار 31.2 مليار دولار، وارتفعت قروض العقارات التجارية بمقدار 1.2 مليار دولار، في حين ارتفعت القروض الاستهلاكية بمقدار 1.3 مليار دولار. 


وانخفضت القروض التجارية والصناعية بمقدار 13 مليار دولار على أساس معدل موسمي.

يأتي التراجع في الوقت الذي يواصل فيه الكثيرون مراقبة المزيد من المؤشرات على تشديد شروط الائتمان والتي من شأنها أن تكبح التضخم .

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