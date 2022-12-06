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الثلاثاء، 06-12-2022 09:51 ص

انخفاض جديد على أسعار الذهب محليا

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الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، 20 قرشا للغرام، بحسب التسعيرة الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 36 دينارا لجهة الشراء من المحلات، مقابل 34.5 لجهة البيع، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 32.3 دينار -البيع-، مقابل 29.3 دينارا للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 42.1 دينار -البيع-، مقابل 39.3 دينارا للشراء.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

 


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