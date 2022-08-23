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الوكيل الاخباري

انخفاض حجم الكهرباء التي صدرها الأردن خلال الأشهر الـ 7 الماضية بنسبة 8.6 %

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الثلاثاء، 23-08-2022 01:19 م

انخفاض حجم الكهرباء التي صدرها الأردن خلال الأشهر الـ 7 الماضية بنسبة 8.6 %

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت شركة الكهرباء الوطنية، أن الطاقة الكهربائية التي تم تصديرها خلال الأشهر الـ 7 الماضية من العام الحالي قد انخفضت بنسبة 8.6 %، عند مقارنتها مع ذات الفترة من 2021.

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وأوضحت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه مع نهاية تموز الماضي بلغ إجمالي حجم هذه الطاقة 95.3 جيجا واط/ ساعة، مقارنة مع 104.3 جيجا/ ساعة من العام الماضي.

وأشارت الأرقام، أن الحجم الأكبر من هذه الطاقة تم تصديره إلى شركة كهرباء القدس، بحجم بلغ 91.5 جيجا واط/ ساعة، مقارنة مع 100.6 جيجا واط /ساعة من الفترة ذاتها من العام 2021، وبتراجع بلغ 9 %.

فيما ارتفع حجم الطاقة المصدرة إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) بنسبة 2.7 % إلى 3.8 جيجا واط/ ساعة حتى نهاية تموز الماضي، بالمقارنة مع 3.7 جيجا واط/ ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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