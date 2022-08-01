تقرير دولي: الأردن من بين 38 دولة تأثرت من انقطاع سلاسل التوريد

الوكيل الإخباري -

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قال تقرير حديث صادر عن برنامج الأغذية العالمي "فاو" إن الأردن من بين 38 دولة في العالم اغلبها من آسيا وأفريقيا تأثرت من انقطاع إمدادات التوريد عبر البحر الأسود بسبب الصراع والحروب.وأشار التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" إلى أن نسبة اعتماد الأردن على سلاسل توريد القمح عبر البحر الأسود يصل إلى 20% تقريبا، الأمر الذي أثر على إمدادات الحبوب عبر هذا الخط الملاحي البحري.وأضاف التقرير أن قطع سلاسل التوريد وتحويل البحر الأسود إلى حقل ألغام أسهم في تفاقم انعدام الأمن الغذائي في عدة دول تصدرتها منغوليا التي وصل فيها اعتماد استيراد الحبوب عبر البحر الأسود إلى 100% تقريبا.وجاء من الدول العربية التي تأثرت كل من مصر، السودان، الصومال، السعودية، ليبيا، اليمن ،لبنان، عُمان، موريتانيا، تونس، جيبوتي، إلى جانب الأردن.وأضاف التقرير، أن إمدادات القمح من البحر الأسود تمثل ما لا يقل عن "ثلث إجمالي الواردات" من قبل ما يقرب من 38 دولة ، معظمها من أفريقيا، موضحة هذا الاعتماد المفرط على مصدر إمداد واحد أدى إلى جعل العديد من الدول المنكوبة بالفقر عرضة لندرة هائلة في الغذاء.وفقًا لتقرير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة فإن أكثر من 49 مليون شخص في 46 دولة معرضون لخطر التعرض للمجاعة أو الظروف الشبيهة بالمجاعة في عام 2022.