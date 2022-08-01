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الإثنين، 01-08-2022 03:56 م

عجز الميزان التجاري في الأردن يرتفع 31.7% خلال 5 أشهر

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الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2022 قد بلغت 3362.7 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 41.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

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وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2022 ما مقداره 3073.5 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 43.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وبلغت قيمة المعاد تصديره 289.2 مليون ديناراً خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 21.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.


أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 7513.0 مليون ديناراً خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 35.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.


وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 4150.3 مليون ديناراً، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة 31.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.


كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 43.1% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021، في حين بلغت نسبة التغطية 44.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بارتفاع مقداره 1.7 نقطة مئوية.


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