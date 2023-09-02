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السبت، 02-09-2023 10:59 ص

انخفاض سعر الليرة الذهب بالأردن اليوم 3 دنانير .. تعرف على سعر البيع

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الوكيل الإخباري- انخفض سعر بيع ليرة الذهب بالاردن اليوم السبت بمقدار 3 دنانير ، بانواعها الرشادي والانجليزي ، وفقاً لأمين سر  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات  ، سليم ديب .

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حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 322 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 282 دينارا .

واوضح ديب في حديثه لـ"الوكيل الإخباري" إلى أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.

وحول سبب انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت، أشار ديب أن الأسعار انخفضت بعد عمليات جني أرباح للمستثمرين الذين استغلوا ارتفاع الأسعار من أجل تحقيق الأرباح وهو ما انعكس على انخفاضها لاحقا.

وانخفضت اسعار الذهب بالاردن اليوم 20 قرشاً ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 39.6 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.9 دينارا للشراء منهم .

 



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