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الأربعاء، 30-08-2023 12:51 م

تغيّر ملحوظ على سعر بيع ليرة الذهب بالأردن اليوم الأربعاء

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الوكيل الإخباري- ارتفع سعر بيع ليرة الذهب بالاردن اليوم الاربعاء ، بانواعها الرشادي والانجليزي ، وفقاً لأمين سر  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات  ، سليم ديب .اضافة اعلان


حيث بلغ سعر سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 321 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 282 دينارا

وأكد ديب في حديثه لـ"الوكيل الإخباري" إلى أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.

واشار ان سعر الاونصة عالمياً وصل صباح اليوم الى١٩٣٦.٥ دولاراً

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