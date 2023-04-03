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الإثنين، 03-04-2023 01:54 م

انخفاض صادرات اربد الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - انخفضت صادرات محافظة اربد خلال آذار الماضي بنسبة 35 بالمائة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

وبحسب بيان صادر عن غرفة صناعة اربد، اليوم الاثنين، تراجعت صادرات المحافظة من 115مليون دولار لشهر اذار من العام الماضي الى 75 مليون دولار لهذا الشهر.

وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان إن هذا الانخفاض بحجم صادرات المحافظة وإصدار شهادات المنشأ من الغرفة يرتبط بانخفاض صادرات قطاع المحيكات والجلديات، نتيجة ضعف الطلب الخارجي عليه في الأسواق التقليدية التي تأثرت بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتغير الذي طرأ على أولويات المستهلك في هذه الأسواق.

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واشار ابو حسان، الى ان قطاع المحيكات والجلديات ورغم الانخفاض الملحوظ في حجم صادراته، إلا أنه بقي يحتل مركز الريادة في القطاعات التصديرية، تلاه قطاعا المواد الغذائية والمستلزمات الطبية في حين توزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية والبلاستيكية والكيماوية والتعدينية والإنشائية والتعبئة والتغليف والكرتون.


وأضاف، ان السوق الأميركية استوعبت 71 % من الصادرات الكلية للمحافظة فيما حافظت الصادرات إلى الدول العربية على نسبة 11 %.


يذكر أن صادرات مدينة الحسن الصناعية شكلت حوالي 93 % من حجم صادرات المحافظة ومدينة "السايبر السيتي" بصادرات بنسبة 6 % وتوزعت باقي الصادرات على مناطق مختلفة في المحافظة.


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