الإثنين 04-12-2023
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الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في حي الدرج بغزة

الإثنين، 04-12-2023 06:25 م

انخفاض كبير على أسعار الذهـب في الأردن

سعر الذهب اليوم في الاردن_4


الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، في التسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات، بقيمة وصلت إلى 60 قرشا للغرام الواحد.

وتراجع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط من محلات الصاغة للمواطنين إلى 41.3 دينار، والشراء من المواطنين بقيمة 39.6 دينار.

أيضا تراجع سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 48.5 دينار، والشراء إلى 45.7، كما تراجع سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 قيراط إلى 36.8 و33.8 دينار على التوالي.

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