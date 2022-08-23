انخفاض كبير على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي اليوم في المملكة

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب شهد انخفاضا عند 1736 دولارا للأونصة عالميا.

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وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة الانجليزي في الأسواق المحلية بلغ 284 دينار والليرة الرشادي 248 دينار .



وأوضحت أنه بلغ سعر الأونصة محليا اليوم الثلاثاء 1300 دينارا.



واستقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35.50 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.



