انخفاض مؤشر داو جونز وتراجع النفط

الوكيل الاخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الاثنين، باستثناء مؤشر واحد، فيما تراجع سعر النفط الخام بنسبة 2.5 بالمئة.

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وانخفض مؤشر داو جونز، اليوم، 74 نقطة ليغلق على 33433 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 88 نقطة ليصل الى 13307 نقاط.



أما مؤشر (S&P500) فاستقر عند 4288 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، 32 نقطة ليغلق عند 1752 نقطة.



إلى ذلك، تراجع سعر النفط الأميركي الخام (وست تكساس) ليصل عند 88 دولارا للبرميل الواحد.

