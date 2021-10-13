انهيار جديد لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار

الوكيل الاخباري- هوت الليرة اللبنانية مرة أخرى اليوم الأربعاء، لتتجاوز 20 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازي، بعد أن قفزت بنحو 18%، إثر الإعلان عن نهاية المأزق السياسي في لبنان الذي استمر لأكثر من عام، وتشكيل حكومة جديدة الشهر الماضي.



وبلغ سعر الليرة صباح الأربعاء، نحو 20500 ليرة، وهو أدنى مستوى لها منذ نحو شهرين، فيما قالت وسائل إعلام لبنانية إن الانهيار الجديد هو ”نتيجة تطورات سياسية سلبية“، خصوصا تلك المرتبطة بإصدار مذكرة توقيف بحق النائب علي حسن خليل، وردود الفعل على ذلك، وتنحية القاضي طارق البيطار موقتا، ثم تأجيل جلسة مجلس الوزراء إلى اليوم.



وقال تلفزيون ”أم تي في“ اللبناني ”يرجّح أن يستمر ارتفاع الدولار إذا لم يتم التوصل إلى حلول، بالتزامن مع استمرار ارتفاع سعر المحروقات والحاجة من قبل التجار للعملة الصعبة لشرائها؛ ما يؤشر على تطورات سلبية سنشهدها خلال الأسبوع الجاري، وما الليرة اللبنانية إلا إحدى ضحاياها.“



المصدر: إرم

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