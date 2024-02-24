انهيار قوي لدولار السوق السوداء أمام الجنيه المصري

الوكيل الاخباري -

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تراجعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء بقوة لتسجل في هذه الأثناء تراجعًا بأكثر من 10% نزولًا لـ 55 جنيه للدولار تقريبًا.ويفيد متعاملون إلى سقوط الدولار حتى 52 جنيه للدولار في بعض المعاملات.ووفق بياناتنا سجل الدولار أعلى سعر أمام الجنيه المصري عند 72 جنيه للدولار، وتقارب نسبة السقوط الآن من أعلى قمة سجلها الدولار 23%.شهدت السوق السوداء للدولار في مصر ارتباكًا ملحوظًا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تراجع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري بعد الكشف عن صفقة استثمارية كبرى.