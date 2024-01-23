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الثلاثاء، 23-01-2024 12:43 م

ايلون ماسك في الصدارة ... قائمة بأسماء أثرياء العالم وصافي ثروتهم

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الوكيل الإخباري- ابتداءً من الأول من يناير، كشفت مجلة فوربس عن قائمة الأشخاص العشرة الأكثر ثراءً في العالم، حيث ارتفعت ثروتهم الإجمالية إلى حوالي 1.47 تريليون دولار، بارتفاع قدره 30 مليار دولار عن الشهر السابق. ومن بين هؤلاء، تجاوز مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، بيل غيتس ليحتل المركز الخامس في قائمة أغنى الأشخاص في العالم.

لقد شهد ديسمبر أداءً ممتازًا للمليارديرات العالميين، حيث زادت ثروات سبعة من أصحاب أعلى الثروات بشكل كبير في هذا الشهر. حتى تاريخ 1 يناير 2024، أصبحت ثروات سبعة من أغنى عشرة أشخاص في العالم أكبر بكثير مما كانت عليه في الشهر السابق. ارتفعت ثرواتهم بمجموع 30 مليار دولار خلال ديسمبر، وهو ارتفاع أقل بكثير من الزيادة الكبيرة التي حدثت في نوفمبر 2023 والبالغة 115 مليار دولار.

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وقفز مارك زوكربيرغ، أحد أكبر الرابحين، إلى المركز الخامس، بعد أن كان في المركز السابع في قائمة أثرى الأثرياء في العالم في 1 ديسمبر، وهو الآن يتفوق على بيل غيتس الذي كان لسنوات طويلة أغنى شخص في العالم.

يُعرض في الانفوجرافيك أدناه نظرة شاملة على أثرى الأثرياء في العالم وفقًا لقائمة فوربس لعام 2024

 



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