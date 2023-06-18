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الأحد، 18-06-2023 09:43 ص

بايدن: حان الوقت للأثرياء في دفع نصيبهم العادل من الضرائب

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الوكيل الإخباري - في إطار حملته الانتخابيّة لعام 2024، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية بنسلفانيا، باستثماراتها في البنية التحتيّة والتقنيّات المتطوّرة، داعيا إلى ضرائب أكبر على أصحاب المليارات، ومشدّدا على أنّ الوقت حان كي يبدأ فاحشو الثراء في دفع نصيبهم العادل. 

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وتحدث بايدن في مركز المؤتمرات في فيلادلفيا وأمام جمهور من النقابيّين، عن اقتناعه بأنّ هذا البلد على وشك الإقلاع.

 

وقال إنّ الاستثمارات التي قمنا بها خلال السنوات الثلاث الماضية لديها القدرة على تغيير هذا البلد في العقود الخمسة المقبلة، مشيرا في هذا السياق إلى قانون الرقائق والعلوم الذي يُوفّر نحو 53 مليار دولار للإنتاج والبحث في قطاع الشرائح الإلكترونيّة، وإلى قانون خفض التضخّم لدعم الاستثمار في الطاقة الخضراء. 


وشدّد بايدن خلال مخاطبته الحاضرين على أنّه إذا فاز الجمهوريّون عام 2024 فإنهم "سيهاجمون وظائفكم" من خلال التراجع عن إصلاحاته.


وفي ما يتعلّق بالأكثر ثراء قال "لا مانع من كونهم أصحاب مليارات. عليهم فقط دفع نصيبهم العادل. ببساطة حان الوقت للشركات الكبيرة وفاحشي الثراء كي يبدأوا في دفع نصيبهم العادل".

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