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الثلاثاء، 20-09-2022 02:47 م

بحث تعزيز علاقات الاردن الاقتصادية مع السويد

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي مع السفيرة السويدية لدى المملكة أليكساندرا ريدمارك، سبل تعزيز علاقات البلدين الاقتصادية والدفع بها لمرحلة جديدة من العمل والتعاون.

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وحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء، جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، بحث إقامة منتدى أعمال أردني سويدي، في عمان خلال شهر تشرين الثاني المقبل، يجمع شركات أصحاب أعمال من قطاعات تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحياة والرعاية الصحية والطاقة (التحول الأخضر).


وأكد الكباريتي أهمية التعاون الثنائي بين البلدين، وتوفير مختلف أشكال الدعم للقطاع الخاص لزيادة الميزان التجاري بالاتجاهين، مشيرا إلى مزايا الاستثمار بالمملكة والفرص الاقتصادية المتوفرة في العديد من القطاعات الحيوية.


وشددت السفيرة السويدية، من جانبها، على أهمية تبادل المعلومات والخبرات والتركيز على القطاعات الواعدة والزاخرة بالفرص لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

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