بريطانيا تدرس تجميداً فورياً لأصول أثرياء روس

الوكيل الاخباري- تدرس حكومة المملكة المتحدة تجميد أصول الأثرياء الروس المشمولين في العقوبات المفروضة من جانبها فورا، حتى قبل تطبيق الإجراءات رسمياً، بموجب خطة قدمها المشرعون البريطانيون.



وقد يتم التصويت على الإجراء الذي اقترحه الوزير السابق ديفيد ديفيس، يوم الاثنين في مجلس العموم، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت"، إذ يعكس حالة القلق من كون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان بطيئاً جداً في معاقبة فاحشي الثراء من المليارديرات الروس في لندن، والتي تعد وسيلة للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء غزوه لأوكرانيا.



يأتي ذلك، فيما تم انتقاد جونسون أيضاً لمنحه الأهداف المحتملة وقتاً طويلاً جداً لنقل أصولهم إلى الخارج قبل فرض أي قيود.

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