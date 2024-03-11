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الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 11-03-2024 11:10 ص

بسبب الحرب على غزة.. الاحتلال يتكبّد أعمق خسارة في الاقتصاد

خسائر-الكيان-الصهيوني-اقتصاديا

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات مُحدثة أن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، انكمش بنسبة 20.7% في الربع الرابع من العام 2023، مقارنة مع 1.4% في الربع الثالث.

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ووفقاً للبيانات، يُمثل هذا الانكماش "أعمق خسارة لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي" منذ الربع الثاني من عام 2020، حيث ألحقت الحرب على غزة خسائر فادحة، بسبب  تعبئة جنود الاحتياط، والقيود على دخول العمال الفلسطينيين، وتهجير السكان، وانهيار صناعة السياحة.


وانخفض الاستهلاك الخاص للاحتلال بنسبة 27.3%، كما انخفض الاستثمار بنسبة 68.4%، وتراجعت الواردات بنسبة 42.4% وانخفضت الصادرات بنسبة 19.8%.


وأشارت البيانات إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي للاحتلال بنسبة 83.7%، وذلك بسبب نفقات الحرب العالية.


وواصل العجز المالي للاحتلال الإسرائيلي اتساعه في شهر شباط الماضي، ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

 




 

 


 

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