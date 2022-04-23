بعد أزمة القمح.. تونس تبحث عن أمنها الغذائي بهذه الطريقة

الوكيل الاخباري- تعول تونس على إنجاح موسم زراعة الحبوب خوفا من ضياع المحصول على جميع المراحل من الحصاد والنقل والتجميع.



حيث وضعت كافة أجهزتها من أجل تجميع أكثر ما يمكن من الحبوب للتقليص من الموارد المخصصة للتوريد، وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

اضافة اعلان

رفعت تونس هذا الشهر سعر شراء القمح والشعير من المزارعين المحليين لتشجيع الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.



وقال وزير الزراعة محمود إلياس حمزة حينها إن “تونس تسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح الصلب بدءا من الموسم المقبل”.





وأوضح الوزير أنّ مختلف الإجراءات المتخذة لإنجاح البرنامج الاستراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب شملت جميع حلقات المنظومة الزراعية وتم الانطلاق فيها بداية من هذه السنة من خلال الترفيع في تسعيرة الحبوب علاوة على اقرار حزمة فنية متكاملة ترتكز على توفير المستلزمات الزراعية من بذور وأسمدة وادوية وغيرها ووضع برنامج تمويل داعم للفلاحة وبرنامج إحاطة شاملة بمهنيي القطاع من المزارعين .



وستزرع تونس 800 ألف هكتار إضافية تخصص للقمح الصلب وستركز على توفير البذور التي تزيد الإنتاجية.

العين الاخبارية