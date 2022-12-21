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الأربعاء، 21-12-2022 04:03 م

بعد ارتفاع أسعار الذهب محليا.. تعرّف على سعر الليرة الرشادي والإنجليزي

ليرة


الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي في الأردن، اليوم الأربعاء، 298 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي 260 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.

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وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الأونصة عالميا وصل إلى 1813 دولارا.


وأضافت أن الطلب على شراء الذهب في السوق المحلي ما زال ضعيفا بالنسبة لهذا الوقت من العام، لافتة إلى أن كلما ارتفعت الأسعار محليا يبقى الطلب ضعيفا على شراء الذهب.


وكانت ارتفعت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 36.9 دينارا لجهة الشراء من المحلات و35.4 لجهة البيع بقيمة ارتفاع بلغت 30 قرشا للغرام عن أمس الثلاثاء.

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