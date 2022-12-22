بعد تراجع قوي.. هل فقد الروبل الروسي قدرته على الصمود؟

الوكيل الإخباري - تعرّضت العملة الروسية الروبل لتراجعات قوية هذا الأسبوع مسجلة أدنى مستوى لها منذ مايو 2022.

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واتسعت خسائر الروبل بعد بدء تطبيق قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحراً الذي أقرته مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي، إضافة للضغوط الكبيرة التي شكلها قرار الاتحاد الأوروبي بوضع سقف لسعر الغاز المباع في دول الاتحاد والذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف فبراير 2023.



وانخفض الروبل الروسي مقابل الدولار بنسبة بلغت 15 بالمئة منذ بداية شهر ديسمبر الحالي، ليسجل نحو 72 روبل للدولار في الساعات الماضية، ما طرح تساؤلات حول ما إذا كانت العملة الروسية قد بدأت فقدان قدرتها على الصمود أمام الضغوط، وذلك بعد أيام قليلة من قول الرئيس الروسي إن الروبل كان من أقوى عملات العالم في 2022. ( سكاي نيوز )