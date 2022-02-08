بعد تعافٍ هش.. هذه الأخطار تنتظر منطقة اليورو

الوكيل الاخباري- كشف صندوق النقد الدولي أن السياسات الاقتصادية في منطقة اليورو، دعمت بقوة دخول الأسر وحماية الميزانيات العمومية للشركات. كما ساعدت المستويات العالية من التطعيم والتكيف المتزايد مع الوباء في تعزيز الانتعاش الاقتصادي القوي.



ووفق ورقة بحثية حديثة للصندوق، فإن التحدي الآن هو تنسيق تطبيع السياسة الاقتصادية في مواجهة حالة عدم اليقين المتزايدة، بما في ذلك تطور الوباء وموروثاته، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية المستمرة. وستكون المرونة عاملاً أساسيًا، حيث أصبحت السياسات موجهة بشكل متزايد لاحتواء الندوب وتخفيف الارتفاع المحتمل في عدم المساواة والفقر.



وذكر أنه بمجرد أن يتم التوسع بحزم، ستحتاج البلدان المثقلة بالديون على وجه الخصوص إلى خفض ديونها. كما يجب الإعلان عن الخطط الموثوقة لتحقيق ذلك في الوقت الحالي. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج القواعد المالية للاتحاد الأوروبي إلى الإصلاح، بما في ذلك النظر في إنشاء صندوق للمناخ على مستوى الاتحاد الأوروبي.

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