تراجع أسعار اليورو عالميا لأدنى مستوى منذ حزيران 2020

الوكيل الاخباري- تراجع اليورو بالسوق الأميركية العالمية (وول ستريت) يوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 19 شهراً.

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وذكرت وول ستريت جورنال، أن هذا التراجع يعد أكبر خسارة أسبوعية منذ حزيران 2021، بفعل تصاعد مخاوف اتساع فجوة اختلاف السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة، خاصة بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي عن ارتفاع وشيك في أسعار الفائدة الأميركية.



وانخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1.1121 دولار الأدنى منذ حزيران 2020، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1145 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 1.1155 دولار .

المصدر: بترا