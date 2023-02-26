بعد توقف دام 25 عاما.. روسيا تبدأ باستخراج مادة خام أغلى من الذهب

الوكيل الإخباري - باشرت روسيا، بعد انقطاع دام 25 عاما، باستخراج خامات الليثيوم، المعدن الاستراتيجي المستخدم في صناعة البطاريات الكهربائية ومكونات الصناعات النووية والفضائية.

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وبدأت مؤسسة مشتركة بين شركة "نورنيكل" وهيئة الطاقة الذرية الروسية "روساتوم" باستثمار أكبر منجم لهذه الخامات في روسيا.



ويشار إلى أن روسيا تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث احتياطي الليثيوم.

وكان الاتحاد السوفيتي يشغل المركز الثاني في إنتاج هذا المعدن بعد الولايات المتحدة. ولكن في عام 1997، أوقفت روسيا عمليات الإنتاج بعد تراجع السعر العالمي لهذه الخامات وأخذت تستوردها من أمريكا اللاتينية والصين.



في العام الماضي توقفت روسيا عن استيراد هذه المادة من الأرجنتين وتشيلي بسبب العقوبات الغربية، وترافق ذلك مع ارتفاع حاد جدا لأسعار هذه المادة – وصل سعر الطن الواحد في عام 2022 إلى أكثر من 80 ألف دولار.



واعتبار من العام الحالي، بدأت المؤسسة المشتركة "ليثيوم المنطقة القطبية" المذكورة أعلاه باستثمار مكامن كولموزيرسكي الضخمة في مقاطعة مورمانسك. ( روسيا اليوم )